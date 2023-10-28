بيان من الطرق والكباري بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند كم ٨٥ بطريق سفاجا / قنا (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وتم غلق الطريق في اتجاه ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجدت اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا).

تم غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح باقي الطريق في الاتجاهين.

كما دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.