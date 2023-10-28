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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بيان من الطرق والكباري بشأن سيول طريق سفاجا / قنا

وزارة النقل
وزارة النقل
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أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه في تمام الساعة  ١٨٠٠  حدث  سيل عند كم ٨٥  بطريق سفاجا / قنا  (المنطقة التاسعة).

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور  وتم غلق الطريق في اتجاه  ( قنا / سفاجا ) من كم 40 حتى كم 85  واستخدام  اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشار بيان الهيئة الى انه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق  ووجدت اجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا).
 تم غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم  بالتنسيق مع المرور مع فتح  باقي الطريق في الاتجاهين.
كما  دفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

الهيئة العامة للطرق والكباري طريق سفاجا قنا الإدارة العامة للمرور
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