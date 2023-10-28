الاتحاد السكندري يفوز على المقاولون العرب 3-2 في مباراة مثيرة

السبت 28/أكتوبر/2023 - 09:57 م

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة طارق العشري،على نظيره المقاولون العرب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم أحمد علاء في الدقيقة رقم ٣ لفريق المقاولون العرب، وتعادل مابولولو في الدقيقة رقم ٨ لفريق الاتحاد السكندري ،وعزز التقدم لفريق الاتحاد السكندري بنجامين بواتنج فى الدقيقة رقم ٢١ ،وتعادل محمود شبانه لفريق المقاولون العرب ،ليتنهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما .

في الشوط الثاني، نجح إسلام أبو سليمة في تسيجل الهدف الثالث لفريق الاتحاد السكندري، ليتنهي اللقاء بفوز الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن الاتحاد السكندري يحتل السادس برصيد ٨ نقاط، بينما المقاولون العرب في المركز قبل الأخير برصيد نقطتين بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.