وزارة الشباب تنهي استعداداتها لانطلاق فعاليات الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

أنهت وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لانطلاق الملتقي الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية غدا والذي يتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ أكتوبر.

ومن المقرر أن يشهد الملتقي تجمع اكبر تجمع للستثمرين فى المجالات الرياضية من الدول العربية والافريقية والأجنبية تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة فى كافة المجالات الرياضية العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية وذلك بغرض جذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي ، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.

وسيتم تناول ومناقشة العديد من أوجه الاستثمار الرياضي فى مصر وخاصة فى المدن المصرية الجديدة والتى تمثل فرصة أمام العديد من المستثمرين فى المجالات الرياضية كما سيقوم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بعرض تقديمي أمام المستثمرين يتضمن الفرص الاستثمارية فى مصر وكذلك الطفرة غير المسبوقة فى شأن التطوير الهائل والغير مسبوق للبنية الرياضية المصرية والتنوع كذلك فى المرافق الرياضية المصرية.

ومن المقرر ايضا أن يشهد الملتقي توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون المشتركة بين مصر وعدد من الدول بشأن المشاركة فى عديد من أوجه الاستثمار الرياضي.