تجدد القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي

تجددت عمليات القصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي عبر الحدود المشتركة بينهما بالجنوب اللبناني؛ وذلك لليوم الحادي والعشرين على التوالي.

واستهدفت إسرائيل، القطاع الغربي من الحدود اللبنانية الجنوبية اليوم بعشرات القذائف في مناطق الناقورة وعلما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة وشيحين ومروحين وزبقين ومركبا، حيث استخدم الجانب الاسرائيلي القذائف الفسفورية لإشعال النيران في مزارع الزيتون والعنب والغابات الشجرية في المنطقة.

ولأول مرة منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية، استهدفت اليوم مسيرة إسرائيلية منطقة في إقليم "التفاح"، شمال نهر الليطاني، بمسافة تتجاوز الـ 20 كيلومترا من الحدود الجنوبية، وذلك على خلاف جميع الاستهدافات على مدار الأيام الماضية والتي لم تتجاوز مسافة 7 كيلومترات من الحدود.

وشن الجانب الاسرائيلي - أيضا - هجوما على مناطق في قطاعي الوسط والشرق بالحدود اللبنانية الجنوبية فضلا عن القاء القنابل المضيئة بكثافة وتسيير طائرات مراقبة واستطلاع.

وفي المقابل، أصاب الجانب اللبناني عددا من المواقع التابعة للجيش الاسرئيلي ومنها موقع ريشا ونقطة الجرداح والعباد والمرج وغيرها من المناطق.