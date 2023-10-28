إخلاء 76 سائحًا من باخرة بعد تعرضها للغرق بكوم أمبو

تعرضت باخرة سياحية على مرسى معبد كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم، السبت، للغرق بعد اكتشاف ثقب بداخلها.

تدخلت قوات الإنقاذ النهرى وأخلت إدارة الباخرة السائحين من على متنها والبالغ عددهم نحو 76 سائحاً، تجنباً لتعرض الباخرة للغرق، وتم توفير وسيلة نقل آمنة وبديلة للسائحين الأجانب لاستكمال رحلتهم السياحية داخل أسوان.

فى سياق آخر، شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم، السبت، عاصفة ترابية غطت سماء أسوان فى طقس متقلب مفاجئ.

وتسببت العاصفة في تصاعد الأتربة إلى مستويات مرتفعة مما أدى إلى حجب الرؤية نسبيا بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة بعد إثارة الرمال والأتربة وأثر ذلك بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ القاهرة.

وأطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

وقررت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ تحسباً لأي أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية، خلال الساعات القليلة القادمة.

كانت محافظة أسوان، شهدت ارتفاع فى درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 39 درجة مئوية والصغرى 24 درجة.