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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بـ10 لاعبين.. سموحة يجبر زد على التعادل بالدوري

زد وسموحة
زد وسموحة
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سيطر التعادل الإيجابي علي مباراة زد أمام نظيرة سموحة بهدف لكل فريق ، في اللقاء الذي جمع الفريقين علي استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز (نايل).

شهد الشوط حالة طرد للاعب أحمد حكم في بعد منع المهاجم شادي حسين من انفراد صريح بالحارس الهاني سليمان.

افتتح أهداف اللقاء فريق زد عن طريق اللاعب مصطفي زيكو بعد خطيء فادح من الحارس الهاني سليمان في الدقيقة 61، بينما تعادل فريق سموحة من ركلة جزاء احرزها اللاعب عمرو قلاوة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع اف سي زد رصيده إلى 9 نقاط ويتساوي مع مودرن فيوتشر والمصري أصحاب المركزين الثاني والثالث في جدول ترتيب الدوري.

وعلى الجانب الآخر، وصل رصيد سموحة إلى 8 نقاط بالتساوي مع إنبي والاتحاد السكندري والزمالك.

سموحة استاد القاهرة الدولي مصطفي زيكو الهاني سليمان الدوري الممتاز
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