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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: القصف الإسرائيلي على غزة يقوض وصول المساعدات الإنسانية

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت إنه فوجئ بـ "التصعيد غير المسبوق" للقصف الإسرائيلي على غزة، والذي قال إنه "يقوض" المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف جوتيريش، في بيان نقلته قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، "لقد شجعني في الأيام الأخيرة ما بدا وكأنه إجماع متزايد في المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الداعمة لإسرائيل، على ضرورة وقف القتال لأسباب إنسانية على الأقل لتسهيل إطلاق سراح الرهائن في غزة وإجلاءهم".

ولفت الأمين العام "نحن نرحب بمواطني الدول الثالثة والتوسيع الهائل الضروري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة"، مشيرًا إلى أنه "للأسف، بدلًا من التوقف، فوجئت بتصعيد غير مسبوق لعمليات القصف وآثارها المدمرة، مما يقوض الأهداف الإنسانية المشار إليها".

وشدد جوتيريش أيضًا على أن الأمم المتحدة "تشعر بقلق بالغ" بشأن موظفيها في غزة بعد انقطاع الاتصالات بشكل كبير بسبب هجوم جوي خلال الليل.

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