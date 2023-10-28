مصرع عامل داخل ڤيلا بمنطقة النخيل في جمصة

لقي عامل مصرعه بمحافظة الدقهلية، اليوم، اثر سقوط حائط عليه اثناء عمله داخل ڤيلا بمنطقة النخيل في مدينة جمصة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جمصة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصه من أهالي منطقة النخيل بمصرع عامل اثر سقوط جدار عليه أثناء عمله داخل إحدى الڤيلات بالمنطقة.

انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصه وسيارة الإسعاف الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث سقوط جدار على المواطن «عبدالله أحمد محمود شاهین» 53 عاماً، ومقيم بناحية الوكاله مركز شرين مما أدى إلى وفاته فى الحال ، وذلك اثناء عمله بتعديل داخل ڤيلا رقم 10 بمنطقة النخيل بجمصه، وبالاستعلام من مجلس مدينة جمصه تبين صدور رخصه تعديل ورخصه صيانه للڤيلا.

جري نقل الجثة الي مشرحة مستشفي جمصه المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة