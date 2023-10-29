اليوم.. منتخب مصر يلتقى أذربيجان في كأس العالم لـ«الميني فوتبول» بالإمارات

يلتقي، اليوم الأحد، منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول "كرة القدم المصغرة" مع نظيره منتخب أذربيجان في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للعبة، والذي تستضيفه إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية خلال الفترة من ٢٦ أكتوبر الجاري إلى ٤ نوفمبر المقبل.

ويدخل منتخبنا الوطني لقاء اليوم برصيد ثلاث نقاط بعد فوز منتخبنا على نظيره الكويتي بهدفين مقابل لا شيء فى الجولة الخميس الماضي، أحرزهما أحمد جابر الديك وعادل مجدي كامل، في إطار منافسات المجموعة السابعة في المونديال.

ويعتبر هذا الفوز الأول لمنتخبنا الوطني في أول مشاركة في بطولة كأس العالم في تاريخ مشاركات مصر، حيث إن مشاركة مصر في البطولة الحالية هي الأولى لها في كأس العالم للرجال، فيما سبق لمنتخب الشباب تحت ٢٣ سنة ومنتخب السيدات المشاركة في كأس العالم وأحرز كل منهما المركز الرابع.

ويسعى منتخب مصر للميني فوتبول، اليوم، لتحقيق الفوز الثاني والتربع على صدارة المجموعة وحجز تذكرة التأهل للدور الثاني.

وأعرب أحمد سمير مؤسس رياضة الميني فوتبول في مصر وأحد طيور مصر المهاجرة العائدة إلى أرض الوطن، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الحلم والوصول إلى العالمية مع كتيبة منتخب مصر قائلا:"شرفنا بلدنا اليوم وسنواصل طريقنا مباراة تلي الأخرى حتى تحقيق اللقب إن شاء الله وإسعاد الشعب المصري".

وحضر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني مباراة أذربيجان والعراق التي أقيمت مساء الجمعة، لمتابعة أداء الفريقين قبل لقائهما، اليوم الأحد، أمام اذربيجان والثلاثاء أمام منتخب العراق.

ويرأس بعثة منتخبنا الوطني بالإمارات أحمد سمير سليمان رئيس ومؤسس الاتحاد المصري للميني فوتبول والمشرف العام على المنتخب المصري، ورئيس الاتحاد العربي للعبة.

ويضم منتخبنا الوطني ١٧ لاعبًا هم: علي غزال، هشام خميس، أحمد جابر الأطروش، حسام حسن محمد، إبراهيم كمال، عمر نعمان، مروان عيسى، عابد إيهاب، محمد ياقوت، طارق باهي، جمال محمد مبروك، عادل مجدي كامل، محمود السيد، أحمد جابر إبراهيم، طه محمود، محمد بابادين، ومحمود جمال.

والجهاز الفني يتكون من وجدي دردور تونسي مديرًا فنيًا، ويعاونه من مصر أنسي نبيل مدربًا عامًا، عصام الشرقاوي مدربًا، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، أحمد نحلة مديرًا إداريًا، واللواء طبيب الدكتور محمد رضا عوض نائب رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول طبيبا للمنتخب، ويرافق البعثة الحكم الدولي المصري سعيد اليماني المشارك في كأس العالم بالإمارات.