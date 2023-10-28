ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الجزائري يبحث مع منظمات العمل الإنساني توحيد الجهود لمساندة قطاع غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقدت منظمة الهلال الأحمر الجزائري، اليوم السبت، بمقرها بالجزائر العاصمة، لقاء تنسيقيا ضم أكثر من 150 جمعية ومنظمة جزائرية في مجال العمل الإنساني؛ لبحث سبل توحيد الجهود، وإيجاد الآليات اللازمة للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وبحسب بيان المنظمة، تطرق المشاركون إلى عدد من النقاط بهدف تقديم دعم حقيقي للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها تحت العدوان المتواصل للاحتلال (الإسرائيلي).
وذكرت المنظمة أنها متواصلة في جمع التبرعات عبر جميع فروعها في العديد من المدن الجزائرية.

منظمة الهلال الأحمر الجزائري الجزائر غزة
ads