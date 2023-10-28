«حزب العدل»: البرنامج الانتخابي لـ «فريد زهران» يعبر عن مطالب نحلم بها

قال فريد شوقي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، إنه يؤيد المرشح الرئاسي فريد زهران، لتعبير البرنامج الانتخابي له عن الأماني والمطالب التي نحلم بها، والتي منها منظومة تعليم محترمة يتساوى فيها إبن حارث العقار وإبن بائع الخضار مع إبن الطبيب والمستشار.

وأضاف شوقي خلال المؤتمر الصحفي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، بمحافظة الإسكندرية، قائلاً: منظومة تعليم يتساوى فيها المدرس الذي يقوم بالتدريس في المدارس الخاصة والإنترناشونال مع المدارس الحكومية التي درسنا فيها.

وتابع: كذلك منظومة صحة تشتمل على تأمين صحي لجميع أبناء الوطن، وألا يكون غلبان أمام أبواب المستشفيات، ليرد عليه زهران قائلاً: مفيش غلبان هيموت أمام مستشفى إلا إذا شاء الله وأنا كسبت الانتخابات.

وأوضح: المطلب الثالث: انخفاض الأسعار وتوفير الدعم للمواطن معدوم الدخل، وفرض رقابة للضرب بيد من حديد على شجع التجار.