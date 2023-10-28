بطلة من دمياط تحصد 9 ميداليات في البطولة العربية والإفريقية

قال الدكتور وليد الشاذلى وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط تتوالى الإنجازات للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط بحصول اللاعبة ميرنا الطنطاوي على عدد 9 ميداليات فضية في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وأضاف الشاذلي في تصريحات، اليوم السبت، أنه مع انطلاق فاعليات اليوم الثالث للبطولة استطاعت اللاعبة ميرنا محمد علي الطنطاوي لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة رفع الاثقال بدمياط مرحلة الصفوة وضمن الفريق القومي لمنتخب مصر الحصول على عدد ٩ ميداليات فضية كالتالي فضية الخطف وفضية الكلين و النطر و فضية المجموع بالبطولة العربية للناشئين مرحلة ٢٠ سنة فئة وزن ٥٥ كجم ، ذهبية الخطف و ذهبية الكلين و النطر و ذهبية المجموع بالبطولة العربية للكبار ، و فضية الخطف وفضية الكلين و النطر وفضية المجموع من البطولة الإفريقية فئة وزن 55 كجم في البطولات العربية و الإفريقية والأندية الإفريقية التي ينظمها الإتحاد المصري لرفع الأثقال بالصالة المغطاة بستاد القاهرة خلال الفترة من 24 / 10 / 2023 حتى 1 / 11 / 2023 .

بهذا الإنجاز يصبح رصيد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بدمياط مرحلة الصفوة عدد 18 ميدالية متنوعة.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" على المشاركة في جميع البطولات التي ينظمها الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب المدرجة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي للوصول إلي أفضل النتائج سواء كانت محلية أو إفريقية أو عالمية أو أولمبية بمتابعة الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.