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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 50 قضية في حملة أمنية لشرطة البيئة والمسطحات بدمياط

حملة أمنية لشرطة
حملة أمنية لشرطة البيئة والمسطحات
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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة دمياط.

 أسفرت جهود الحملة عن ضبط القضايا الآتية:
  فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط ( 4 محلات – صيدلية بيطرية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (11 طن أعلاف "حيوانية ودواجن وأسماك - 42 عبوة أدوية بيطرية) بدون بيانات ومجهولة المصدر .
  فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 50 قضية متنوعة.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملة أمنية دمياط لشرطة البيئة والمسطحات
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