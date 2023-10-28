ضبط 50 قضية في حملة أمنية لشرطة البيئة والمسطحات بدمياط

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة دمياط.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط القضايا الآتية:

فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية" تم ضبط ( 4 محلات – صيدلية بيطرية) بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (11 طن أعلاف "حيوانية ودواجن وأسماك - 42 عبوة أدوية بيطرية) بدون بيانات ومجهولة المصدر .

فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 50 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.