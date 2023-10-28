بنتيجة 8-0.. بايرن ميونخ يقسو على دارمشتات بالدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ، فوزًا عريضًا بنتيجة 8-0 على ضيفه دارمشتات، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الألماني.

وكان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعدما أشهر حكم اللقاء 3 بطاقات حمراء، حيث طرد كل من جوشوا كيميش من البايرن في الدقيقة الرابعة، ثم أقصى كلاوس ججاسولا في الدقيقة 21 من درامشتات، وأخيرًا زميله ماتي ماجليكا.

وفي الشوط الثاني، انهال البافاري على ضيفه بثمانية أهداف نظيفة، منها هاتريك للدولي الإنجليزي هاري كين في الدقائق 51 و69 و88.

كما سجل ليروى ساني هدفين في الدقيقتين 56 و64، وكذا جمال موسيالا في الدقيقتين 60 و76، فيما أحرز توماس مولر هدفًا في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء، مشاركة الحارس المخضرم مانويل نوير في التشكيل الأساسي للبايرن، بعد فترة غياب طويلة، امتدت من الموسم الماضي، بعد تعرض ساقه للكسر، ليغيب عن مباريات البافاري لمدة 351 يومًا، وذلك منذ انتهاء رحلة منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وبهذا الفوز، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني مؤقتًا برصيد 23 نقطة، فيما تجمد رصيد دارمشتات عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.