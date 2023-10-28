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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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حصاد 24 ساعة.. ضبط 271 قضية مخدرات و73 قطعة سلاح ناري

خلال24 ساعة من ضبط
خلال24 ساعة من ضبط 271 قضية مخدرات
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
 فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (271) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (296) متهمًا ضُبط خلالها الآتى:
 كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,819 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيدرو وزنت (162,250 كيلو جرام).
 كمية من مخدر البانجو وزنت (37,175كيلو جرام).
 كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,084 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,430 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الشابو وزنت (2,960 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الفودو وزنت (1,650 كيلو جرام).
 كمية من مخدر الآيس وزنت (757 جرام).
 كمية من مخدر البودر وزنت (330 جرام).
 عدد (1634) قرص مخدر.
 فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (73 قطعة سلاح نارى بحوزة 145متهم) وذلك على النحو الآتي:
 (5) بنادق آلية.
 (5) بنادق خرطوش.
 (2) طبنجة.
 (61) فرد محلى .
 (145) طلقة مختلفة الأعيرة .
 (5) خزينة متنوعة .
 (201) قطعة سلاح أبيض .

 فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (57357) حكما قضائيا متنوعًا، وذلك على النحو التالى: 
 (168) حكم جناية.
 (18000) حكم حبس جزئى.
 (3245) حكم حبس مستأنف.
 (28149) حكم غرامة.
 (7795) مخالفة.
 فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ضم (5) متهمين ارتكبوا (18) حادث سرقة دراجات نارية .
 فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (19) متهم.
 فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.
 فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.
 فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها :ضبط (18 دراجة نارية) مُبلغ بسرقتهم.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26463) مخالفة مرورية متنوعة.
 فى مجال فحص السائقين:فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحملات الأمنية الداخلية أجهزة وزارة الداخلية
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