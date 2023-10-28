غرفة الصناعات الغذائية تشارك في افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض الثاني للصناعة

شاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في فعاليات " الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة " الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويقام في الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقي والمعرض الثاني للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات وطرح افاق النهوض بالصناعة وتوطينها وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وأكد الجزايرلي، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والأفريقية حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتي ترغب في مقابلة نظيرتها المصرية إلي جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراته بدولة ليبيا الشقيقة.

واضاف محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات أعضاء الغرفة بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتي تضم 30 الف عضو في جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، وذلك بهدف دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

ويشارك بالمعرض والملتقي الثاني للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.