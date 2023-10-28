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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

صحيفة أمريكية: المقاومة الفلسطينية لديها 40 ألف مقاتل ومؤن تكفي 4 أشهر

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المقاومة الفلسطينية تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

وقالت مصادر عربية وأجنبية للصحيفة، أن المقاومة الفلسطينية تقوم بتخزين الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.

ولفتت المصادر إلى أن المقاومة الفلسطينية أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت مخازن لكل ما هو ضروري لقتال طويل الأمد. 

وأوردت الصحيفة عن مصادر قولهم إنه لدى المقاومة الفلسطينية مئات الآلاف من جالونات الوقود اللازم للمركبات والصواريخ، ومخابئ ذخيرة ومتفجرات ومواد لصنع المزيد، كما توجد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية.

المقاومة الفلسطينية صحيفة نيويورك تايمز
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