صحيفة أمريكية: المقاومة الفلسطينية لديها 40 ألف مقاتل ومؤن تكفي 4 أشهر

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المقاومة الفلسطينية تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

وقالت مصادر عربية وأجنبية للصحيفة، أن المقاومة الفلسطينية تقوم بتخزين الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.

ولفتت المصادر إلى أن المقاومة الفلسطينية أمضت سنوات في بناء عشرات الكيلومترات من الأنفاق تحت قطاع غزة، وجمعت مخازن لكل ما هو ضروري لقتال طويل الأمد.

وأوردت الصحيفة عن مصادر قولهم إنه لدى المقاومة الفلسطينية مئات الآلاف من جالونات الوقود اللازم للمركبات والصواريخ، ومخابئ ذخيرة ومتفجرات ومواد لصنع المزيد، كما توجد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية.