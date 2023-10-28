وزير الشباب يستقبل نائب رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم السبت لجينة بنت محسن نائب رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضى للشئون العربية.

وتناول اللقاء الذي جاء قبل ٢٤ ساعة من انطلاق الملتقي الدولى للاستثمار والصناعة الرياضية ويتم تنظيمه فى الفترة من ٢٩ حتى ٣١ اكتوبر الحالى سبل التعاون بين وزارة الرياضة والاتحاد العربي للتسويق كما تم الاتفاق على توقيع بروتكول تعاون بين الاتحاد الافريقي لرياضة الجامعات والاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي ان الملتقي الدولى الذي سوف ينطلق غدا سيشهد تجمع اكبر عدد من المستثمرين تحت مظلة واحدة لمعرفة كل ما هو جديد فى عالم الاستثمار والقاء الضوء على الفرص الاستثمارية فى القارة الأفريقية وبمشاركة ٣٧ دولة فى كافة المجالات الرياضية العربية والإفريقية وفتح أسواق جديدة للمؤسسات والكيانات الاستثمارية .

فيما تقدمت نائبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي للشئون العربية بالشكر لوزير الشباب والرياضة على استقباله اليوم، مشيرة الى تطلع الاتحاد لجذب مزيد من رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية والعربية، في مجال الاستثمار والتصنيع الرياضى بالمنطقة العربية، وخاصة السوق المصرى والخليجي ، وغيرها من الدول العربية التى تتمتع بامكانيات متطورة فى مجال الصناعة الرياضية.

ووجه وزير الشباب الدعوة لنائبة مجلس ادارة الاتحاد العربي للتسويق لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة التى تمثل نقلة حضارية كبيرة لمصر كما تم دعوتها لزيارة مصنع النجيل الصناعى التابع لوزارة الشباب والرياضة.

يذكر ان الاتحاد الأفريقى لرياضة الجامعات، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرى سوف يشارك فى الملتقي الدولى الثانى للاستثمار والصناعة الرياضية.

حضر اللقاء محيي معروف وكيل الوزارة للاستثمار والتسويق بوزارة الشباب والرياضة والدكتور عمر الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية والدكتور عصام سراج مساعد الوزير للتسويق والشؤون التجارية والدكتور احمد فاروق استاذ الادارة الرياضية جامعة حلوان.