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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كلاسيكو الأرض.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد بالشوط الأول

مباراة الكلاسيكو
مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد
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تقدم فريق برشلونة على غريمه التقليدي ريال مدريد بهدف دون مقابل، في مباراة كلاسيكو الأرض المقامة بينهما حاليًا على ملعب مونتجيك، والتي تجمعهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وأحرز الألماني إلكاي جوندوجان هدف البلوجرانا في شباك الملكي، بعدما استغل خطأ المدافع النمساوي دافيد ألابا في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، ليجد نفسه منفردًا بحارس مرمى الميرينجي كيبا.

واستمرت محاولات لاعبي الفريق الكتالوني لمضاعفة النتيجة، ولكن تصدى مدافعي الريال لهذه المحاولات، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح برشلونة.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد في الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

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