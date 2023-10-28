الدوري الإنجليزي.. أرسنال يتقدم على شيفيلد في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدف للا شيء، خلال المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى أرسنال، الشوط الأول متقدمًا بهدف على شيفيلد، عن طريق المهاجم إيدي نكيتياه في الدقيقة 28 من صناعة زميله ديكلان رايس.

ويجلس الدولي المصري محمد النني على مقاعد بدلاء الجانرز في هذه المباراة، بجانب قائد الفريق مارتن أوديجارد، في ظل غياب الغاني توماس بارتي للإصابة.

ويحتل أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 نقطة، أما شيفيلد يدخل اللقاء وهو يتذيل الترتيب في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبدأ أرسنال المباراة ضد شيفيلد، بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: أوليكساندر زينشينكو- ويليام ساليبا- جاكوب كيوير- بن وايت

خط الوسط: ديكلان رايس- كاي هافيرتز- سميث روي

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - نكيتياه- بوكايو ساكا.