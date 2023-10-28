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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تضامنا مع فلسطين.. شريف عبد المنعم يعلن عن تقديمه عمل فني جديد

شريف عبد المنعم
شريف عبد المنعم
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تضامن المطرب شريف عبد المنعم مع ما يحدث في فلسطين، وقرر تحويل هذا التضامن إلى عمل فني جديد، حيث أعلن عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، انه سوف يقدم عمل فني جديد يعبر فيه عن غضبه و حزنه من ما يحدث في فلسطين.

وكتب قائلا:"لن أعبر عن غضبي وحزني الشديد على اخواتنا بفل٪؜سطين ..إلا بالفعل.. ولا أملك ما أدافع به عن عروبتنا إلا بما وهبني الله إياه".

وأضاف: “فانتظروا بإذن الله عمل فني من اقوى الاعمال في مسيرتي الفنية يشهد الله على ما فيه من المجهود المبذول والتحضير المستمر مع فريق عمل محترف وصادق ولا اسأل إلا الله في ان يوفقنا ويكلل تعبنا جميعاً بوصول الرسالة”.

 

 

 

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