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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«أنا محترمة ومش هرد عليك».. التحقيق في اتهام الفنانة منى فاروق لشاب بسبها

مني فاروق
مني فاروق
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تجري النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات في واقعة اتهام الفنانة منى فاروق لشاب  بالتعدي عليها بالسب والقذف اثناء خروجها من أحد المولات الشهيرة بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن الفنانة منى فاروق كانت متواجدة داخل أحد المراكز التجارية بمنطقة الشيخ زايد، وحال خروجها من المركز التجاري استوقفها شاب وقام بسبها وقذفها فقامت بالرد عليه قائلة «أنا محترمة ومش هرد عليك».

ونشرت مني فاروق تعليقا عن الواقعة من خلال حسابها على انستجرام قائلة:” في حد تعدى عليا وانا معرفوش، واول مرة أشوفه في حياتي وتعرضت للسب والقذف والتعدي وسأتخذ كل الاجراءات القانونية" 

و حررت الفنانة مني فاروق محضرا ضد شاب  لتعديه عليها بالسب والقذف في الطريق العام بمدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة مني فاروق تتهم فيه شاب لقيامه بمحاولة استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد وبسبب رفضها التحدث إليه قام بالسير خلفها بسيارته عقب خروجها من المول وتعدي عليها لفظيا بالسب والقذف.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

التحقيق في اتهام الفنانة مني فاروق الشيخ زايد بسبها
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