عضو التحالف الوطني: الدولة ماضية في مسارها التنموي رغم التحديات التي تواجهها

أكد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان حريص خلال كلمته فى افتتاح فعاليات المتلقى والمعرض الدولى السنوي للصناعات فى نسخته الثانية، على طمأنة الشعب المصري، بعد حالة القلق التي اصابت البعض بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة فى الوقت الحالي.

وأوضح سيف، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص دائما على متابعة ما يدور فى الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما أكد عليه خلال كلمته اليوم، لافتا إلي أن الرئيس السيسي أرسل العديد من الرسائل أهما أن أمن مصر القومي خط أحمر، ولن يجرأ أحد على تهديد أمنها.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن الدولة ماضية في مسارها التنموي والهادف لتطوير الصناعة وقطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة، وأنها حريصة على المضي في بناء الدولة مهما كانت التحديات، وأن القيادة السياسية تستطيع استكمال بناء الجمهورية الجديد فى ظل أصعب الظروف.

وأضاف محمد سيف، أن الدولة المصرية تولي اهتمام كبير للقطاع الصناعي وتعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين، موضحا أنه الدولة سوف تشهد نهضة كبيرة فى القطاع الصناعي خلال الفترة القادمة، بسبب الاجراءات التي قامت الدولة والقيادة السياسية بإتخاذها.