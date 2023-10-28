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السبت 28 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: العنف ضد عمال الإغاثة يعيق الجهود المبذولة لمساعدة جنوب السودان

جنوب السودان
جنوب السودان
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أفادت الأمم المتحدة بأنه لا يزال تزايد العنف والتهديدات ضد عمال الإغاثة يعيق الجهود المبذولة لمساعدة ما يقرب من سبعة ملايين شخص في دولة جنوب السودان، مع تسجيل عشرات من هذه الحوادث الشهر الماضي.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها من توصيل المساعدات إلى ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص، لكن الاحتياجات آخذة في التزايد -على حد وصف بيان الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.
وفي الوقت نفسه، لم يتم سوى حوالي 50% من تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لدولة لجنوب السودان البالغة قيمتها 1.7 مليون دولار هذا العام ونتيجة لذلك، يضطر الشركاء في المجال الإنساني إلى إعادة ترتيب أولوياتهم، بل وحتى تعليق بعض البرامج.

الامم المتحده الإغاثة
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