الجيش الأوكراني: مقتل أكثر من 500 جندي روسي في تافريا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، القضاء على 529 جنديًا روسيًا، وأسر جندي واحد في اتجاه تافريا، خلال اليوم الماضي.

وأشار المركز الصحفي المشترك للقوات الأوكرانية في تافريا - بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إلى أن "وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات في تافريا أكملت 1256 مهمة إطلاق نار خلال اليوم الماضي، وبلغ إجمالي خسائر العدو 529 جنديا، واستسلم أحدهم وتم أسره".

وأضاف أن القوات الأوكرانية دمرت - أيضا - 36 وحدة من المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك 7 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة ونظام مدفعي واحد و11 طائرة بدون طيار ووحدة معدات خاصة ونظام صواريخ أرض-جو، بالإضافة إلى مستودع للذخيرة.

وذكر البيان أن القوات الروسية على الجانب الآخر شنت 4 غارات جوية و1014 ضربة مدفعية في اتجاه تافريا، وشاركت في 47 اشتباكًا عسكريًا.