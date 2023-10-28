تأييد حكم حبس الفنان أحمد فلوكس بتهمة سب وقذف هاني سامي

أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم بالحبس سنة على الفنان أحمد فلوكس، بتهمة سب وقذف هاني سامي، وبالغرامة 5 آلاف جنيه، في القضية رقم 575 لسنة 2023 سب وقذف.

وحضر الفنان أحمد فلوكس إلى المحكمة الاقتصادية بشخصه، واستأنف على الحكم وتقرر جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف.

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس يقضي مدة حبس عامين داخل سجن وادي النطرون، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت اللاعبة السابقة لمنتخب مصر لكرة السلة.

وكانت عدسة “البوابة نيوز” التقت بمحامي بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، الذي تحدث عن تفاصيل الحكم بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة عامين.

كانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض علي الفنان أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ"أحمد فلوكس" لتنفيذ حكم قضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه حكما نهائيا بتهمة سب وقذف بطلة مصر في السلة ياسمين إبراهيم، وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة لاسكتمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية وتم ترحيل المتهم إلي سجن وادي النطرون لقضاء مدة الحبس.

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