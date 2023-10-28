4 نقابات مهنية تعلن تلقى التبرعات لصالح دعم أهل غزة

أكدت النقابة العامة للأطباء، ممثلة فى لجنة مصر العطاء، دعمها للشعب الفلسطيني فى الدفاع عن حقوقه المشروعه والمقدسات المباركة، قائلة: إن طوفان الأقصى لم يكن طوفاناً للفلسطينيين فقط بل هو طوفان الأحرار والمظلومين فى العالم كله، طوفاناً ضد الاحتلال واغتصاب الحق وانتهاك المقدسات، طوفاناً ضد استهداف المدنيين الفلسطينيين العزل والصحفيين والأطباء والنساء والاطفال .

وأكدت لجنة مصر العطاء دعمها ومؤازرتها لحقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وأشارت إلى أن نقابة اطباء مصر تؤكد على موقفها الثابت من دعم الشعب الفلسـطيني ودعم مقاومته المشروعة ، وأن اللجنة التابعة لنقابة اطباء مصر تعلن انها على استعداد منذ اللحظة الاولى لتقديم كل سبل الدعم المعنوي والمادي والاغاثي والبشري للشعب الفلسـ طـ يني الأب، كما تعلن أنها ستعمل على ذلك لنجدة الشعب الفلسطـيني الأعزل ضد الاعتداءات الوحشية التي قامت بها قوات الاحتلال وادت الى هدم المنازل وتشريد المواطنين وخلفت مثيراً من القتلى والمصابين، وأشارت إلى تلقيها تبرعات عن طريق حسابات مختلفة فى البنوك لدعم فلسطين.

وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن بدء تلقي التبرعات المالية لتجهيز و توفير التبرعات الطبية و الغذائية و الإنسانية، لإرسالها إلى غزة عبر القنوات الرسمية للدولة المصرية، وذلك نقدا في النقابة العامة لأطباء الأسنان أو النقابات الفرعية أو عن طريق الايداع او التحويل علي رقم حساب ببنك مصر.

أعلن الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، رئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، عن تلقى النقابة العامة تبرعات بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية، والهلال الأحمر لدعم أهل غزة، وأضاف سليم،: إن محاولات التهجير القسري للأشقاء فى فلسطين ستفشل، كما فشلت محاولات أخرى لهم، وسيعود حق الفلسطينين فى وطنهم، مضيفا: أننا جميعا خلف قيادتنا السياسية، ونشد على يده، ونفوضه للاستمرار على ثبات موقف مصر الداعم لفلسطين، ومطالبهم العادلة.

فيما أعلنت نقابة المهندسين فتح باب التبرع اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25/10/2023 لمن يرغب فى المساهمة من المهندسين والمكاتب الإستشارية.