زراعة سوهاج تستقبل وفد "JICA"

استقبلت مديرية الزراعة بسوهاج البعثة اليابانية لهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) علي مدار ثلاث أيام ضمن مشروع التعاون الفني بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة لوضع الخطوط العريضة لتنفيذ مشروع الايسماب " ISMAP" لتحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين" بسوهاج، وهو أحد مشروعات التعاون بين وزارة الزراعة والحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية، الذى يستهدف زيادة دخول صغار المزارعين بمختلف مراكز المحافظة .

وأوضح الدكتور عبد اللطيف دياب وكيل وزارة الزراعة بسوهاج أن اليوم الاول بدأ بعقد اجتماع تعريفي مع أعضاء البعثة وأعضاء فريق المشروع بمديرية الزراعة بسوهاج؛ بهدف التعرف على الانشطة المزمع تنفيذها طبقا لتوجهات المشروع، وتم القيام ببعض الزيارات الميدانية لعدد من مراكز المحافظة " طما، جرجا، أخميم"، للتعرف من قبل الفريق الياباني علي الزراعات الموجودة والمشكلات التي تواجه المزارعين وامكانية حلها من خلال وضع البرامج والتدخلات من خلال عمل البرنامج والتسويق لنهج الزراعة من أجل السوق .

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات الزراعية والريفية لمختلف المحافظات؛ للنهوض بسكان الريف، وذلك ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، وفي إطار التعاون المشترك مع الدول الأجنبية المختلفة في شتى المجالات الزراعية والريفية لخدمة تلك المجتمعات .