طبيب المصري يوضح موقف المصابين قبل مواجهة البنك الأهلي

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن الحالة العامة للمصابين بالفريق مطمئنة للغاية ، مؤكدًا أن الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر فضل عدم المجازفة بالدفع بالمحترف التونسي فخر الدين بن يوسف خلال مباراة الأمس أمام بيراميدز وذلك بعدما شعر اللاعب بشد في العضلة الأمامية خلال فترة الإحماء، وهو الأمر الذي دفع بالجهاز الفني لإخراجه من التشكيل الأساسي والدفع بحسام جريشة، مضيفًا أن اللاعب خضع اليوم لفحوصات طبية بالأشعة التشخيصية وهي التي أكدت إصابة اللاعب بشد في العضلة الأمامية.

وأشار الشحات إلى أن اللاعب ميدو جابر يعاني حاليا من إجهاد في منطقة الحوض نتيجة إصابته بالتهاب في عظام الحوض وهو الأمر الذي يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي مكثف يبدأ في نهايته الانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، فيما اشتكى الياس الجلاصي من إجهاد في العضلة الضامة استوجب خضوعه لفترة راحة قبل استئناف مشاركته في تدريبات الفريق عصر غدا الأحد.

وأضاف: أن اللاعب محمد دبش قد اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بعدما اقترب برنامج التأهيلي لعلاجه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية من نهايته.

ويستعد المصري للقاء البنك الأهلي يوم 5 نوفمبر المقبل في الأسبوع السادس للدوري.