بالفيديو.. صناع مسلسل «عائلة مرزوق أفندي» يوجهون كلمة لأهل غزة في محنتهم

خلال تسجيل مجموعة حلقات جديدة من المسلسل الإذاعي «عائلة مرزوق أفندي» داخل أروقة الإذاعة المصرية قام فريق عمل المسلسل وبشكل ارتجالي بوقفة تضامنية مع سكان قطاع غزة في محنتهم.

وقرروا إلقاء كلمة لدعم الشعب الفلسطيني تجاه مجازر الاحتلال الإسرائيلي عليهم منذ 21 يومًا دون توقف او هدنة لإسعاف المصابين واستخراج الشهداء من تحت الأنقاض.

وشارك في هذه الوقفة كل من الفنانين: عفاف شعيب، وأحمد ماهر، ونسمة محمود، ونادر نور الدين، وميرال عيد، وسلوى عطية، وهند سلامة، وفاء السيد، وعمر عسران، ووجهوا كلمة لأهل فلسطين، ودعوا لهم بالثبات، وحسبهم الله ونعم الوكيل في كل صهيوني.

وقد صرحت الفنانة القديرة عفاف شعيب انها توجهت للأستوديو واقترحت على الزملاء ان يكون لهم وقفة تجاه ما يحدث الان، وتحمس كل فريق العمل وقاموا بتصوير هذا الفيديو الارتجالي.

وجاءت كلمة شعيب: "كلنا ايد واحدة كلنا واقفين من اجل القضية الفلسطينية وفلسطين عربية الى ان تقوم الساعة ولا للتهجير، تمسكوا بأرضكم تمسكوا ببلدكم، يا اهل فلسطين لو خرجتم من أرضكم لن تعودوا لها مرة أخرى والقدس ستظل عربية، أفيقوا يا عرب، أفيقوا يا مسلمين الحرب قادمة، وعار علينا أن نسكت عن الحق الفلسطيني".

وفيما يخص المسلسل قالت شعيب أنها انضمت للعمل منذ خمس سنوات وهو مسلسل يومي يقدم على إذاعة «البرنامج العام» الساعة التاسعة صباحا ضمن فقرات برنامج «ربات البيوت» والتي اشتهرت بتقديمه الإذاعية الراحلة صفية المهندس، وتدور قصة المسلسل حول المشاكل اليومية التي تتعرض لها عائلة مرزوق.

وأضافت الفنانة عفاف شعيب أن مؤلف المسلسل كان فتحي عبد الله، ومنذ عدة شهور تولى السيناريست عمرو عبده دياب كتابة الحلقات الجديدة له وهو من إخراج نسرين لطفي، ويشاركها البطولة الى جانب المتضامنين بالوقفة الفنانين: عفاف رشاد، وانتصار، وقيس عبد الفتاح، ومحمود عامر.

جدير بالذكر بأن مسلسل «عائلة مرزوق أفندي» هو مسلسل حلقات منفصلة متصلة يقدم عبر الإذاعة منذ خمسينيات القرن الماضي، وكان بطولة الراحلين: فؤاد المهندس، عزيزة حلمي، عايدة كامل، وزوز نبيل، وتحقيق المسلسل لنجاح طوال هذه المدة لدى جمهور ومستمعي الإذاعة أدى الى استمرار تقديمه حتى الان.