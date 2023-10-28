فلسطين تتواصل مع ستار لينك لفتح الاتصال لجهات الإغاثة في غزة

قال وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر، إنه يتم التواصل بشكل مكثف مع ستارلينك لفتح خدمات الاتصال للجهات المعنية بالإغاثة في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إدخال المعدات يحتاج لموافقة الجهات المصرية، والجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أنهم بدأوا بالإجراءات مع المؤسسات الدولية، لأن الاتصالات جزء من الاحتياجات الضرورية.

كان إيلون ماسك، استجاب لحملات كبرى قام بها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف إيصال الإنترنت إلى غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت عنها، ورد على إحدى المغردات: "لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، وستدعم SpaceX روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دوليًا".