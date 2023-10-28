الجامعة المصرية اليابانية تشارك فى معرض الخليج للتعليم بأبو ظبى

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن مشاركة الجامعة فى فعاليات معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانية، على مدار يومين في أبوظبي، حيث يعرض جناح الجامعة بالمعرض البرامج الاكاديمية التى تقدمها كليات الجامعة والتى تؤهل الخريجين للمنافسة فى سوق العمل على المستوى المحلى والاقليمى والدولى كما يعرف الطلاب بمميزات النموذج اليابانى فى التعليم الذى تتبناه الجامعة.

أوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم أن جناح الجامعة بمعرض الخليج للتعليم شهد اقبالا كبيرا من الطلاب للتعرف على الجامعة المصرية اليابانية وأهم البرامج الاكاديمية ومميزاتها والتخصصات الجديدة مشيرا الى أن جناح الجامعة يعرض برامج الهندسة وتشمل برامج هندسة الالكترونيات، وهندسة الاتصالات، وهندسة الحاسب، هندسة القوى المحركة، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع ، هندسة الميكاترونيات، هندسة علوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البئية، الهندسة الطبية والمعلوماتية الحيوية.

كما تقدم كلية الادارة الدولية والانسانيات بالجامعة برنامجى المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وادارة الموارد البشرية، كما تقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 4 برامج هى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا المعلومات وشبكات الحاسب والأمن السيبرانى والمعلوماتية الحيوية، وتقدم الجامعة للطلاب برنامجى هندسة العمارة المستدامة وبرنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دى للصيدلة)كما تقدم الجامعة برامج بكالوريوس الفن والتصميم.