استطلاع: السائحون قلقون من تردي البنية التحتية في أوروبا

أبدى السائحون الصينيون والبرازيليون، أعلى مستوى من القلق بشأن تردى حالة البنية التحتية السياحية من فنادق ومرافق عند السفر إلى أوروبا، وذلك من بين 6 أسواق رئيسية، شملها استطلاع مقياس السفر لمسافات طويلة وأجرته لجنة السفر بالاتحاد الأوروبي (ETC).

وقال تقرير اللجنة، الصادر اليوم، إنه عند اختيار وجهة لقضاء العطلات في الخارج، كانت السلامة هي المعيار الأكثر أهمية، حيث تم اختيارها من قبل 41 % من جميع الأسواق، مما يجعلها الاعتبار الأساسي للمسافرين، أما المعيار الثاني والذي حدده 40 % من المشاركين، فكان الجودة العالية للبنية التحتية السياحية، مع التركيز بشكل خاص على المشاركين الصينيين والبرازيليين.

ومن بين الإجمالي، قال 44 % من المسافرين من البرازيل والصين إن الجودة العالية للبنى التحتية السياحية هي أحد أهم المعايير لاختيار وجهة العطلات في أوروبا، وجاء المسافرون من أستراليا في المركز الثاني بنسبة 39 %، والمسافرون الكنديون والأمريكيون بنسبة 36 %، في حين أبدى المسافرون اليابانيون تركيزا بنسبة 32 % على جودة البنية التحتية السياحية.

وتعمل جودة البنية التحتية السياحية على تحسين تجربة الزائر بشكل كبير وتشمل العناصر المادية والتنظيمية التي تشكل كيفية تعامل السائح مع الوجهة، ويمتد أيضًا إلى جوانب إقامة المسافر ويصل إلى مناطق الجذب والأنشطة التي تساهم في جاذبية الوجهة الفريدة.

واختار كل من المشاركين الصينيين والبرازيليين، الذين أظهروا اهتمامًا قويًا بالبنية التحتية السياحية عالية الجودة، فرنسا كواحدة من أفضل الوجهات الأوروبية التي يعتزمون زيارتها حاليا، واستقبلت فرنسا نحو 79.4 مليون سائح دولي في عام 2022، ومن بين المشاركين الصينيين، احتلت فرنسا الصدارة، حيث اختارها 47% منهم كوجهة أوروبية مفضلة لهم.

من ناحية أخرى، بالنسبة للمشاركين البرازيليين، تأتي فرنسا في المركز الثاني، حيث أعرب 37 % منهم عن نيتهم ​​زيارة البلاد، بينما احتلت البرتغال المركز الأول بنسبة 45 %.

وبالنسبة للبرازيليين، تتصدر الثقافة والتاريخ القائمة كاهتمامهم الأساسي، تليها تجربة فن الطهي بنسبة 42 % وأنشطة الحياة في المدينة بنسبة 37 %، وعلى العكس من ذلك، أعطى المشاركون الصينيون الأولوية لتجارب فن الطهي باعتباره نشاطهم الرئيسي في أوروبا، حيث أبدى 40 % من المشاركين اهتمامًا. وترتبط أنشطة الحياة في المدينة، بما في ذلك فنون الشارع المرتبطة بالثقافة والتاريخ بنسبة 32 %.

وأظهر المشاركون الصينيون تفضيلاً كبيراً للسفر الجوي متكامل الخدمات بنسبة 83 %، يليه 29 % يميلون نحو السفر الجوي منخفض التكلفة، ويخطط 25 % لاختيار تذاكر القطارات.

من ناحية أخرى، يفضل المشاركون البرازيليون بشدة السفر الجوي منخفض التكلفة، حيث اختار 44 % هذا الخيار، تليها تذاكر القطار بنسبة 36 % وتذاكر القطار الفردية والعودة بنسبة 32 %.