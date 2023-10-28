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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين مجانا بمحافظة المنيا

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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انطلقت اليوم السبت، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة والقري الاكثر احتياجا بمحافظة المنيا اعتبار من اليوم وحتى الخميس القادم

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، إن القافلة تقدم كل الرعاية البيطرية مجانا وتاتي في إطار مبادرة حياة كريمة.

وأشار «فاضل» إلى أنه يشارك في تنظيم القافلة، معهد التناسليات الحيوانيه بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري في المنيا ومعهد الصحة الحيوانية ومعهد الانتاج الحيواني ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

قافلة بيطرية مجانية التناسليات الحيوانية الثروة الحيوانية
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