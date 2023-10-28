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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي ينصح طلاب المدارس الفنية بممارسة الرياضة بجانب الدراسة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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نصح الرئيس عبدالفتاح السيسي، طلاب المدارس الفنية، بممارسة الرياضة بجانب الدراسة.

وشدد خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم السبت، داخل المعرض الدولي السنوي للصناعة، على أهمية ممارسة الرياضة، والحفاظ على شكل الجسم:"اللي بيشتغل لازم يحافظ على شكل جسمه، لإنه بيقعد ساعات طويلة، فلازم يخصص وقت لممارسة الرياضة خلال اليوم".

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية. والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

المعرض الدولي السنوي للصناعة الرئيس عبدالفتاح السيسي تطوير الصناعة المحلية
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