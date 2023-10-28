ماجدة موريس لـ"البوابة نيوز": الأعمال السينمائية ناقشت القضية الفلسطينية بشكل سطحي

قالت ماجدة موريس الناقدة الفنية، إن هناك تقصير من جانب السينما المصرية تجاه القضية الفلسطينية وهناك عددًا من الأفلام المصرية أو العربية التي عبرت عن مأساة الفلسطينين ولكن قليلة جدا، مشيرًة إلى أنه خلال العامين الماضيين رأت في مهرجان القاهرة السينمائي فيلم هام للغاية للمخرج هاني أبو سعد عن فلسطين.

وأكدت موريس في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السينما المصرية تعاني من مشكلة كبيرة منذ سنوات وهي تناقص الإنتاج وتراجع في إنتاج الأفلام التي تقدم قضايا عامة وعربية، فالسينما مقصرة في طرح أعمال عن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ دخول قوات الاحتلال أرضه.

وتابعت: “أرى أن فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله الفيلم الوحيد الذي يعد من أقوي الأفلام التي قدمت عن فلسطين وتحدث عن هذه القضية، كما أن فيلم أصحاب ولا بيزنس ناقش جزء من هذه القضية ويعد فيلم جيد وقتذاك وفي النهاية أري أن السينما لست مقصرة فقط حول القضية الفلسطينية بل تناولتها بشكل سطحي دون تعمق”.