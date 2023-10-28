بالصور.. السيسي يفتتح ويتفقد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة، وتفقد عددا من أجنحة المعرض.

شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023، الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.

استعرضت “ابدأ” جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ انطلاقها في 29 أكتوبر 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ، لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، بالإضافة إلى دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وجذب فرص استثمارية جديدة لقطاع الصناعة، وذلك بالعمل من خلال 3 محاور أساسية وهم محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

يعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، الذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجاري، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.