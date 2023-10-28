الرئيس السيسي يشيد بدراسة الذكاء الاصطناعي ويشدد على أهميته

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة الذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهميته وأهمية الالتحاق به.

ونصح خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة، أحد الطلاب الحاضرين بأروقة المعرض، قائلا: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله، وأي حد يملك هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".

وأعرب الطلاب الحاضرين بالمعرض السنوي للصناعة، عن امتنانهم بمبادرة "ابدأ".

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.

كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.