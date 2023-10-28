تشافي يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المباراة التي تقام بينهما في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق برشلونة، اليوم السبت، غريمه التقليدي ريال مدريد على ملعب مونتجيك، في لقاء ينطلق في الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويقود فيران توريس هجوم الفريق الكتالوني، رفقة البرتغالي جواو فيليكس، والجوهرة لامين يامال.

ويجلس الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد بدلاء الفريق، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويتواجد في وسط الملعب، الألماني إلكاي جوندوجان، بجانب روميو والشاب فيرمين لويز.

ويعاني البلوجرانا في كلاسيكو الأرض أمام الملكي من الغيابات بسبب الإصابات، التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة.

ويحتل برشلونة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، خلف ريال مدريد في الوصافة بفارق نقطة وحيدة.

تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

حراسة المرمى: تير تشيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو- رونالد أراوخو- إينيجو مارتينيز- ماركوس ألونسو

خط الوسط: أوريول روميو- إلكاي جوندوجان - فيرمين لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال- جواو فيليكس- فيران توريس.