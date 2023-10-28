السيسي يكشف سبب تراجع التراث اليدوي في مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه مهتم جدًا بالتراث والحرف اليدوية في مصر كلها، ومنها الإكليم والسجاد والنحاس.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة:"قدراتنا تراجعت في التراث اليدوي لأن أصحاب المهن لم يتمكنوا من المعيشة، فلم يورثوها لأولادهم".

ويركز الملتقي والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية على تطوير الصناعة المحلية، من خلال التنمية البشرية وبناء الإنسان ضمن استراتيجية الدولة المصرية.كما يعد الملتقى من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والمعرض يهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والإفريقية والعربية والدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، والاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.