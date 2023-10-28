جامعة أسيوط تضع خطة تطوير شاملة لمساكن أعضاء هيئة التدريس

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرصه علي التحسين، والتطوير المستمر؛ للبيئة العمرانية، والبنية التحتية؛ لكافة الوحدات الجامعية، ورفع كفاءتها علي نحو يليق بالطراز المعماري المتفرد للحرم الجامعي، وتعظيم الإفادة من الأماكن الشاغرة، والنهوض بها؛ للوصول إلي خدمات أكثر شمولية، وتطورًا.

وفي هذا الشأن، قام الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ بزيارة لمحيط مساكن أعضاء هيئة التدريس الشرقية والغربية بالجامعة؛ لبحث سبل تطويرها، والارتقاء بالمستوى الخدمي، والجانب الجمالي بها، والتي رافقه خلالها: الدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور سيد شحاتة المشرف العام على إدارة الحدائق، والمهندس شريف كمال مدير إدارة الحدائق، والأستاذ مصطفى جابر مدير عام الاستراحات بالجامعة، والأستاذ هشام صفوت حسن مدير إدارة مساكن أعضاء هيئة التدريس، والأستاذ وليد سيد يوسف مشرف المساكن الشرقية، والأستاذ مؤمن فقير مدير إدارة الأمن الجامعي.

استهدفت الزيارة؛ الوقوف على الوضع الحالي لمساكن أعضاء هيئة التدريس؛ الشرقية، والغربية، والاستماع لآراء، ومقترحات السادة أعضاء هيئة التدريس القاطنين بالمساكن، إلي جانب وضع تصور شامل؛ لرفع كفاءة، وتطوير هذا المكان المتميز.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم؛ إن مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ تمثل نقطة انفراد لجامعة أسيوط على مستوى الجامعات المصرية؛ حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى السنوات الأولى من إنشاء الجامعة؛ وذلك بهدف دعم، ورعاية السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتوفير فرص ملائمة؛ للإقامة داخل الحرم الجامعي؛ للتيسير عليهم في القيام بدورهم المتمثل في تقديم خدمة تعليمية متميزة؛ خلال سنوات عملهم.