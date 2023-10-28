معاقبة تاجر فاكهة بالسجن 3 سنوات لاتجاره في المخدرات بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تاجر فاكهة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه ، لإدانته بالإتجار في مخدر الهيروين بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «6266 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين» أن المتهم "أحمد. م"، 22 سنة، تاجر فاكهة، في يوم 18 مارس الماضي، أحرز بقصد الإتجار والتعاطي جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بداية الواقعة بورود معلومات لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، تفيد بإتجار شخص في المواد المخدرة بدائرة المركز، وعقب التأكد من صحة المعلومات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الهروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بالمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متعاطي المواد المخدرة.