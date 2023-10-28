كاظم الساهر يتضامن مع فلسطين ويؤجل حفلاته

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عبر منصات التواصل الاجتماعي تأجيل حفلاته المقررة في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى، وذلك نتيجة "الظروف المأساوية في غزة".

وجاء القرار تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومعبرا عن حزنه ومواساته لما يعانيه الأبرياء في تلك المنطقة بسبب الصراع الدائر.



وفي البيان المنشور على منصات التواصل اليوم السبت، قالت صفحة الساهر: "لا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود".

وأشارت حسابات كاظم الساهر إلى أنه سيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة لحضور الحفلات في أقرب وقت ممكن. للأشخاص الذين قاموا بشراء البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائيا إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. أما الذين اشتروا بطاقاتهم نقدا ، فسيتم الاتصال بهم خلال الأيام القليلة القادمة وسيتم إعادة المبلغ نقداً في نقاط البيع المخصصة.



وكان كاظم الساهر من أوائل الفنانين الذين أبدوا تعاطفا مع الشعب الفلسطيني إثر الحرب الإسرائيلية الجديدةعلى غزة، إذ نشر منشوراً في الأيام الأولى للحرب جاء فيه: "جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة".