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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع إزالة 3 حالات تعد على الأرضي الزراعية.. صور

بمساحة 475 م بالحامول

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في تنفيذ إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية على مساحة 475 م بقرية الكفر الشرقى تضمنت " تنفيذ إزالة تعدَ في المهد لمبنى مخالف بالبلوك الأبيض على الأرض الزراعية بمساحة 175 متراً بزمام جمعية أرتيتا الزراعية بقرية الكفر الشرقى، وأيضا تنفيذ إزالة بناء بالبلوك الأبيض لحالتى تعدى على الأرض الزراعية بزمام جمعية المناوفة الزراعية على مساحة 300 متر ".

وتم إزالة التعديات وإعادة الأرض الى حالتها الزراعية، وتسليمها الى جهة الولاية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بمعرفة مسئولي حماية الأراضى، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الكفرالشرقى بالحامول.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية، التى هى حق الدولة والأجيال القادمة.

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