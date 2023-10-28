نوير يعود لحماية عرين بايرن ميونخ أمام دارمشتات بالدوري الألماني

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة دارمشتات، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

ويستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت، نظيره دارمشتات على ملعب أليانز أرينا، في مباراة تنطلق في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وظهر الحارس المخضرم مانويل نوير في التشكيل الأساسي للبايرن، بعد فترة غياب طويلة، امتدت من الموسم الماضي، بعد تعرض ساقه للكسر، ليغيب عن مباريات البافاري لمدة 351 يومًا، وذلك منذ انتهاء رحلة منتخب ألمانيا في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم بايرن ميونخ أمام دارمشتات، ويعاونه كينجسلي كومان، وليروى ساني.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة دارمشتات

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: لايمر - كيميش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: كومان - هاري كين - ليروى ساني.

ويحتل بايرن ميونخ، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 20 نقطة، فيما يأتي دارمشتات في المركز الثاني عشر وفي رصيده 7 نقاط.