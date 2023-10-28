فتيات الروضة يشاركن في مشروع «ألف بنت ألف حلم» في دمياط

شاركت مديرية الشباب والرياضة في دمياط، في مشروع اللقاءات الرياضية التنافسية للفتيات خماسي كرة القدم، تحت شعار “ألف بنت ألف حلم” والتي تنظمها الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بوزارة الشباب والرياضة ، بمركز شباب مدينة الروضة.

كما يسهم المشروع فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواةً للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، الراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم ،وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن مشروع“ألف بنت ألف حلم” استطاع أن يُقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية



ونظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط البرنامج التثقيفي السياسى للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ، حيث تم تنظيم لقاءا عن المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية الكلمة كلمتك بنادي كفر سعد الرياضي التابع لمديرية الشباب والرياضة بدمياط ، تحت عنوان البرنامج التثقيفي السياسى للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة ، للحث على المشاركة السياسية فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.



في البداية تناول الدكتور محمد حجازي بالحديث الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والشروط الواجب توافرها في المرشح الرئاسي، بالإضافة إلى السن المناسب للناخب وحقوق الناخب في الدولة المصرية، ومفهوم المشاركة السياسية ومستويات المشاركة السياسية وأهمية المشاركة السياسية والحقوق والواجبات للأشخاص ذوي الإعاقة ودورهم في المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية المقبلة ولا يقل دورهم عن الأشخاص الطبيعيين، وذلك لأن الدستور المصري ٢٠١٤ م والقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ كفل لهم كافة الحقوق السياسية بدءا من حق التصويت وحتي تقلد الوظائف العامة والانخراط في الأحزاب السياسية مرورا بحق الترشح والصعود لمواقع اتخاذ القرار .