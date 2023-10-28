دعما لفلسطين.. ندى نصر تعيد تقديم "زهرة المدائن"

أعاد الثنائي ندى نصر ومارك بشري الاغنية الشهيرة "زهرة المدائن" للنجمة الكبيرة فيروز بشكل توزيعي جديد تزامنا مع الاحداث الجارية في غزة عقب الاجتياح البري لقوات الاحتلال الإسرائيلي والذي انطلق منذ ساعات قليلة.

وعن الاغنية قالت ندى في بيان صحفي، انها فكرت في إعادة تقديم الاغنيه بشكل مختلف لتعود الاغنيه للواجهة كنبرة حماسية للشباب العربي، لافتة الى انه تم تسجيلها في نفس يوم توزيعها مع الفنان مارك بشري.

وكانت الاغنية قد حصلت على ١٠٠ الف مشاهدة في ساعات قليلة، وتم تسجيلها بأحد الاستديوهات الخاصه صباح اليوم الجمعه وبعدها تم طرحها مباشرة.

زهرة المدائن هي أُغنية عن مدينة القدس لفيروز. ألّفها ولحّنها الأخوان رحباني، عقب هزيمة العرب في حرب 1967. وقد سرى اعتقاد خاطئ في معظم مواقع الإنترنت أنها من تأليف الشاعر اللبناني سعيد عقل، وهو ما يتناقض مع المعلومات الواردة في الألبومات والإسطوانات الأصلية لفيروز التي تؤكد أن هذه القصيدة من تأليف الأخوين رحباني.

وكانت كلمات الاغنيه كالتالي...

لأجلك يا مدينة الصلاة أصلّي

لأجلك يا بهيّة المساكن، يا زهرة المدائن

يا قدس، يا قدس

يا قدس يا مدينة الصلاة أصلّي

عيوننا إليك ترحل كل يوم

ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

عيوننا إليك ترحل كل يوم

ترحل كل يوم

تدور في أروقة المعابد

تعانق الكنائس القديمة

وتمسح الحزن عن المساجد

يا ليلة الإسراء

يا درب من مرّوا إلى السماء

عيوننا إليك ترحل كلّ يوم وإنّني أصلّي



https://www.instagram.com/reel/Cy502l3Nz_H/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==