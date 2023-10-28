"فلسطين ستتحرر".. مظاهرات حاشدة في لندن تطالب بوقف الحرب على غزة.. فيديو

نظم عشرات الآلاف من البريطانيين مسيرة حاشدة، اليوم السبت، في العاصمة لندن، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية"كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بشعارات كـ"فلسطين ستتحرر".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.