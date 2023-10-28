الهلال الأحمر المصري يدين الانتهاكات ضد المدنيين في فلسطين ويطالب بمزيد من المساعدات.. وتظاهرات في لندن دعمًا لغزة

أكد رامي الناظر الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن الجمعية شهدت عدة اجتماعات تنسيقية مع شركاء الحركة الدولية مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقال الناظر أن جميع أعضاء الجمعية أدانوا الانتهاكات بحق المدنيين، فضلا عن قطع الاتصالات التي تعوق الهلال الأحمر الفلسطيني، وغيره من الشركاء، عن إغاثة المنكوبين والجرحى.

وعبر المجتمعون من ممثلي الهلال والصليب الأحمر، عن الوضع في غزة بصعوبة المساعدات، ويجب على المجتمع الدولي تسهيل دخول المساعدات، وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وفقا للمرحلة الحالية، وتقديم كل التسهيلات للهلال الأحمر المصري لدخول المساعدات.

وأكد الناظر، رفضه لما يحدث للمدنيين، وتعريض حياتهم للخطر، موضحا أن حجم المساعدات التي دخلت قطاع غزة، لا تلبي الاحتياجات.

وأضاف أن الهلال الأحمر المصري مستمر في فرز وتعبئة المساعدات لغزة، قائلا: "منذ اللحظة الأولى يتواصل الهلال المصري مع نظيره الفلسطيني في تحديد الاحتياجات والاولويات، والعمل على مدار الساعة لإرسال رسالة التضامن والدعم لموظفي الهلال الأحمر الفلسطيني".

وفي سياق متصل، نزل آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى وسط لندن حاملين لافتات وملصقات للمطالبة بإنهاء الصراع في غزة.

وكان بعض المتظاهرين يهتفون "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرر"، رغم الجدل الدائر حول معنى الشعار.

وقبل المسيرة، قالت شرطة العاصمة إنها تتوقع مشاركة ما يصل إلى 100 ألف شخص في الاحتجاج، لكنها حذرت من أن الضباط سيتدخلون إذا استخدم أي متظاهر كلمة "الجهاد" في الهتافات.

وقال كايل جوردون، الذي يقود فريق قيادة القوة، في مؤتمر صحفي: "إذا دعا شخص ما إلى الجهاد ضد إسرائيل على وجه التحديد، فسوف يتدخل الضباط، ويجمعون المعلومات، ويبلغوننا بها وسنعمل مع الزملاء (من مكافحة الإرهاب) فيما يتعلق بأفضل مسار للعمل.

ويأتي ذلك بعد أن اختلف مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، مع الوزراء هذا الأسبوع حول كيفية مراقبة المتظاهرين المؤيدين لفلسطين باستخدام هذه العبارة.

وقالت شرطة العاصمة إنه مع اقتراب المظاهرة من نهايتها، تم إطلاق الألعاب النارية على الضباط من داخل الحشد في ميدان الطرف الأغر. وفي الأسبوع السابق، تم اعتقال 15 شخصًا وإصابة تسعة من ضباط الشرطة.