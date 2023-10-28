العامرى فاروق: ادعم مجلس إدريس لقيادة سفينة السباحة لدورة جديدة

قال العامرى فاروق العامرى وزير الشباب والرياضة السابق ونائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى الذى حضر الجمعية العمومية لاتحاد السباحة ممثلا عن ناديه، إن المهندس ياسر إدريس واحدا من القيادات الرياضة التى أحدثت طفرة كبيرة فى الرياضة المصرية بصفة عامة ، وفى الاتحاد المصرى للسباحة بصفة خاصة ، معلنا أن إدريس أرتقي بألعاب الماء بشكل كبير.

وحقق انتشارا للعبة غير مسبوق ، فضلا عن أنه زاد من قاعدة الممارسة ، ودخل باللعبة إلى العالمية ، لدرجة أننا أصبحنا ننافس أبطال العالم بدون خوف أو رهبة ، بسبب زيادة الصرف الذى أدى إلى زيادة الاحتكاك ، والمشاركة فى البطولات العالمية بصفة مستمرة ، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بمساندة ودعمه ، والوقوف خلفه ، والالتفاف حوله لقيادة سفينة السباحة فى الدورة الإنتخابية المقبلة لتحقيق مزيدا من الإنجازات التي تثلج صدورنا .

بعد أن أصبحت الآمال تتعلق بتحقيق ميداليات عالمية ، والمنافسة على ميدالية أوليمبية فى لوس انجلوس 2028 ، بعد أن منحنا مجلس إدارة الاتحاد هذه الآمال بالإنجازات التي تحققت على يد الكفء ياسر إدريس قائد سفينة السباحة المصرية ، فضلا عن فكره الاستثمار الذى حقق دخلا لم يحدثه اتحاد كرة القدم ذات الشعبية الأولى فى البلاد .

وأضاف العامرى فاروق أنه سوف يساند ويدعم ويؤيد ياسر إدريس ومجلس إدارة لإعادة انتخابهم مرة أخرى لقيادة السباحة المصرية لمدة أربع سنوات مقبلة ، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد للإصغاء إلى صوت العقل ، والنظر للمستقبل السباحة المصري التى أصبح يشار بالبنان إلى أبطالها على مستوى العالم ، بعد أن ظلت فى تراجع قبل أن ينتشلها إدريس ومجلسه إلى منصات التتويج العالمية .